Πιερρακάκης: Πενθήμερη αποβολή για bullying - Αλλαγές στις απουσίες

Για σειρά αλλαγών στα σχολεία έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος αναφέρθηκε και στα μη κρατικά ΑΕΙ, αλλά και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε το πρωί της Τρίτης, μεταξύ άλλων, για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια και για το bullying στα σχολεία.

Μιλώντας για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο κουκουλοφόροι έφθασαν σε απόσταση αναπνοής από τον φοιτητικό πυρηνικό αντιδραστήρα του ΑΠΘ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι «Είναι ένα περιστατικό που έγινε προ μηνών, δεν έγινε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει ένα αντιδραστήρας για πειράματα σε υπό κρίσιμη κατάσταση, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή ραδιενέργειας. Έγινε παραβίαση ενός λουκέτου από κάποιους πριν από λίγους μήνες, αλλά ο χώρος είναι πολύ καλά φυλασσόμενος με συναγερμούς». Προσέθεσε ότι «η Πολιτεία και η Αστυνομία παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειαστεί. Η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει τελειώσει».

«Θα έρθουν μεγάλες αλλαγές γενικά στο σχολείο. Από τον Σεπτέμβριο θα δουν οι μαθητές μας αλλαγές σε πολλά μαθήματα. Μάλιστα σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει η ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία», επεσήμανε ο υπουργός Παιδείας.

Το μήνυμα ότι «η πολιτεία και η αστυνομία παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειαστεί» και «η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει τελειώσει» έστειλε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, το πρωί της Τρίτης μέσω του Mega, με αφορμή τις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ το Σαββατοκύριακο στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου και το ΑΠΘ ενώ παράλληλα προανήγγειλε ότι θα επανέλθουν οι πενθήμερες αποβολές για περιστατικά bullying σε σχολεία.

«Το κρίσιμο δεν είναι αν παρεμβαίνει η πανεπιστημιακή αστυνομία ή αστυνομία, αλλά το ότι βλέπουμε κάτι που δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, γιατί ήταν ταμπού. Και νομίζω αυτό ακριβώς είναι και που η κοινωνία ζητά κι αυτό εντέλει θα διαφυλάξει και το ελληνικό πανεπιστήμιο από όλους αυτούς που επί τοις πράγμασι το επιβουλεύονται» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Παιδείας.

Ειδικά για το bullying στα σχολεία ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πλατφόρμα που ετοιμάζεται για την αποτύπωση περιστατικών με επώνυμες καταγγελίες: «Μέσα σε αυτή θα μπορεί ο γονιός και ο μαθητής από το Γυμνάσιο και πάνω να καταγγέλλει συγκεκριμένα περιστατικά και να διαχειρίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Η πρώτη διαχείριση του περιστατικού θα είναι εντός του σχολείου, αλλά για τα πιο βαριά περιστατικά θα υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές. Υπάρχει αποτυπωμένη πολιτική, ορίστηκαν και οι σχετικοί υπεύθυνοι την περασμένη εβδομάδα. Η πρώτη διαχείριση των περιστατικών θα γίνεται εντός του σχολείου. Για πιο σοβαρά περιστατικά, θα υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές που θα τα κοιτούν».

Όπως προανήγγειλε «θα υπάρξει και εθνικής κλίμακας καμπάνια αλλά και μία αλλαγή στο πλαίσιο συνεπειών. Θα επανέλθει η 5μερη αποβολή για περιπτώσεις bullying στα σχολεία. Δεύτερη αλλαγή είναι ότι θα επανέλθει ο διαχωρισμός της απουσίας σε αδικαιολόγητη και δικαιολογημένη, κρατώντας τον ίδιο αριθμό απουσιών που έχουμε σήμερα και ταυτόχρονα, θα υπάρξει διευκόλυνση στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το θύτη».

O υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και απάντησε ότι «έχουν δηλώσει ενδιαφέρον αρκετά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε ονοματολογία. Κάποια, μέσω διαρροών, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα τα ανακοινώνουμε όταν θα είναι ώριμα προς ανακοίνωση. Η αντιπολίτευση κακώς μπαίνει σ’ αυτή τη συζήτηση, επειδή στο τέλος της ημέρας, θα φανεί το ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι για το ποιος θα έρθει στη χώρα μας. Αξίζει να κρατήσουμε το εξής: Ας μην υποτιμούμε τους ‘Έλληνες της διασποράς. Το όποιο ενδιαφέρον έχει προκύψει, που είναι μεγάλο, είναι όλο από Έλληνες ακαδημαϊκούς του εξωτερικού. Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή όταν συζητούσαμε το νομοσχέδιο - το 60% των Ελλήνων Καθηγητών, είναι στο εξωτερικό. Όλες οι πρωτοβουλίες ανεξαιρέτως έχουν προκύψει από Έλληνες Καθηγητές και Ελληνίδες Καθηγήτριες της Αμερικής, της Αγγλίας και άλλων χωρών, όπου προσπαθούν οι ίδιοι να κινήσουν τα πανεπιστήμιά τους. Να τονίσω ότι η διεθνοποίηση του συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θα προκύψει μόνο από τα μη κρατικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αλλά και από τα δημόσια πανεπιστήμια. Ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάει στη διεθνοποίηση των Ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων: θα στηθούν κοινά μεταπτυχιακά, πχ του ΕΚΠΑ με το Γέηλ για να υπάρξει μάστερ του πανεπιστημίου Γέηλ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Όχι για παράρτημα αλλά για να υπάρξει ένα πρόγραμμα κοινό, ένα μάστερ με το Καποδιστριακό».

«Ο στόχος είναι να μπορούμε να πούμε δέκα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού δημιούργησαν κοινά μεταπτυχιακά με ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια αφενός, και αφετέρου έχουμε παραρτήματα δέκα μεγάλων πανεπιστημίων που με πολύ αυστηρές προδιαγραφές εγκαταστάθηκαν στην χώρα μας» πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για το αν ο υπουργός Παιδείας είναι έτοιμος το 2025 να υπογράψει την εγκαθίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είπε: «ο στόχος είναι να μπορούμε να πούμε σε 1,5-2 χρόνια ότι 10 μεγάλα πανεπιστήμια δημιούργησαν κοινά μεταπτυχιακά με ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια αφενός και αφετέρου έχουμε και κάποια παραρτήματα μεγάλων ξένων πανεπιστημίων με πολύ αυστηρές προδιαγραφές, που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας».



Σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται για την εισαγωγή στις ιατρικές σχολές των μη κρατικών με πολύ χαμηλή βάση, ο υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. «Πρόκειται για μία παρελκυστική τακτική», όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης, ότι «η ΕΒΕ στις πανελλήνιες, πέρσι ήταν το 8,3. Αυτή η ΕΒΕ – ήταν ο ισχυρισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπήκε για να δημιουργηθεί ‘πελατεία’ για τα ιδιωτικά κολλέγια. Ήρθαμε και βάλαμε τον ίδιο κόφτη, και μετά ήρθε η αντιπολίτευση και το κούνησε προς τα πάνω, λέγοντας να ισχύσει η ΕΒΕ και στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ΕΒΕ που η αντιπολίτευση είναι κατά…, που την καταψήφισε. Δεν είναι αυτός ο βαθμός πρόσβασης στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα κατατίθεται με την αίτηση του εκάστοτε παραρτήματος στην ΕΘΑΑΕ. Και θα πρέπει να την εγκρίνουμε κι αν δει κανείς τα κριτήρια των αντίστοιχων τμημάτων στην Κύπρο, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ και ήταν και το βασικό κομμάτι της συζήτησης στη Βουλή, βλέπουμε βαθμούς 18, 19… ό,τι ισχύει στο μητρικό πανεπιστήμιο, θα ισχύει και στο παράρτημα. Και θα το πιστοποιεί αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή. ο υποψήφιος για τα μη κρατικά θα δίνει υποχρεωτικά πανελλήνιες, γιατί θα είναι ο μόνος τρόπος να κατακτήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα πρέπει το κάθε παράρτημα να θέτει συγκεκριμένο πήχη εισαγωγής, που θα πρέπει να είναι αντίστοιχος, με αυτόν που έχει το μητρικό πανεπιστήμιο και θα πρέπει να τον εγκρίνει η ΕΘΑΑΕ. Για παράδειγμα, στην Ιατρική Σχολή ενός από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, η βάση ήταν 18.000. Είναι θέμα μετά να κρίνει ο καθένας τι θέλει – δημόσιο ή ιδιωτικό. Εμείς, αυξάνουμε τις διαθέσιμες επιλογές. Και συζητάμε για κάτι, που ισχύει σε κάθε χώρα του κόσμου».

Όσο για την προοπτική μετατροπής των κολλεγίων σε πανεπιστήμια, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε πως η κυβέρνηση κάνει το αντίστροφο. Μάλιστα, σημείωσε πως «γι’ αυτό το λόγο έχουν αντιδράσει με τεράστια επιφύλαξη οι ιδιοκτήτες των κολλεγίων απέναντι στο νόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, τα κολλέγια δίνουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Κάνεις ένα μάστερ στη νομική κολλεγίου, τα μόρια μετράνε για τη σχολή δικαστών. Τα κολλέγια δεν δίνουν ακαδημαϊκά δικαιώματα, δηλαδή να μπορείς να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Ή να μπορείς να γίνεις καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο. Στην πράξη, ελάχιστοι σπουδάζουν για το ακαδημαϊκό δικαίωμα. στην πράξη, για το επαγγελματικό δικαίωμα σπουδάζουν. Αυτή η μικρή διαφορά, κάνει μεγάλη διαφορά στην πράξη. Γιατί εμείς θα έρθουμε μόνοι μας να πούμε τι είναι για εμάς πανεπιστήμιο. Κι έτσι, θα ρυθμίσουμε το χώρο των κολλεγίων, που είναι αρρύθμιστος».

Σχετικά με ευαίσθητες περιοχές στην περιφέρεια, όπως η Αλεξανδρούπολη ή η Ξάνθη, και το πως αυτές θα πληγούν από την ίδρυση των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, αφού οι υποψήφιοι θα επιλέγουν να μείνουν στη μεγάλη πόλη, όπου κατοικούν, ο υπουργός είπε: «Το πρώτα άρθρα του νόμου, μεγεθύνουν το Δημοκρίτειο, το καθιστούν το τρίτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Δεύτερον, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος στέγης ειδικά για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας λίγο πριν ψηφίσουμε τον νόμο στη Βουλή. Κι αυτό, ανάλογα με το πόσο βελτιώνονται τα οικονομικά της χώρας, θα αυξάνεται. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ίδρυση παραρτημάτων, βάλαμε ένα περιφερειακό κίνητρο: θα είναι 50% το παράβολο στις εγγυητικές επιστολές για την ίδρυση στην περιφέρεια. Το πιο ουσιαστικό είναι η στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων. Αυτό ακριβώς κάνουμε, γι’αυτό επενδύουμε στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο, στο επίδομα στέγης. Το επόμενο πανεπιστήμιο, που θα δοθεί έμφαση όπως δόθηκε στο Δημοκρίτειο είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

Για τις αλλαγές που προβλέπονται στα σχολεία, ο υπουργός Παιδείας ανέφερε τα ακόλουθα: «Έχουμε ήδη κάνει σημαντική μεταρρύθμιση για επαγγελματική εκπαίδευση, ακολούθησε για την τριτοβάθμια. Θα έρθουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο, οι μαθητές μας θα δουν μεγάλες αλλαγές σε πολλά μαθήματα. Ξεκινάμε με την ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία σε λίγες εβδομάδες. Δεν θα υιοθετήσουμε τον όρο ‘ψηφιακό φροντιστήριο’. Η ιδέα είναι ότι ψηφιοποιούμε το σύνολο της ύλης του σχολείου. Δηλαδή, για κάθε ώρα που διδάσκεται ένα μάθημα στο σχολείο, θα υπάρχει το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό με πολύ ωραίο τρόπο - τα γυρίσματα είναι στην εθνική βιβλιοθήκη. Θα μπορούν δωρεάν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το υλικό. Ξεκινάμε με Μαθηματικά και Γλώσσα για το γυμνάσιο, αυτό θα γίνει τον άλλο μήνα. Ο στόχος είναι να έχει ψηφιοποιηθεί όλο το υλικό μέσα στη χρονιά. Η έμφαση θα πέσει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να μην χρειάζεται η ελληνική οικογένεια να κάνει αυτή την τεράστια δαπάνη στα φροντιστήρια. Να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το βάρος. Η φιλοδοξία μας είναι να μπορέσει αυτή η ενισχυτική διδασκαλία να βοηθήσει τα παιδιά να μπουν στα πανεπιστήμια. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ καλό το υλικό».

Ερωτηθείς για τους αναπληρωτές ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περισσότεροι μόνιμοι διορισμοί από τις αφυπηρετήσεις. Κι αυτό, ήρθε να αντιστρέψει μία κατάσταση που υπήρχε τα χρόνια των μνημονίων – εκεί διογκώθηκαν οι ανάγκες σε αναπληρωτές. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος. Η δεύτερη είναι, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αναπληρωτών – είμαστε κοντά στις 50.000 αναπληρωτές - αφορά την παράλληλη στήριξη, την ειδική αγωγή. Κι αυτό το θεωρούμε πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Η γενική κατεύθυνση είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε πολλούς αναπληρωτές σε μόνιμους διορισμούς. Αυτή είναι η στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, να δούμε και φέτος και στη διάρκεια της τετραετίας. Κάθε χρόνο, ανακοινώνονται οι μόνιμοι διορισμοί. Θα επιμείνουμε στο θέμα της ειδικής αγωγής και με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα κάτι, στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη παρέμβασης». Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Την τελευταία τετραετία, έγιναν περισσότεροι από 28.000 μόνιμοι διορισμοί, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Δεν μπορούμε ακόμη να ποσοστικοποιήσουμε ακριβή αριθμό προσλήψεων, επειδή αν μιλούσαμε με όρους 2019, δεν υπήρχαν 20.000 άτομα στην παράλληλη στήριξη, στην ειδική αγωγή, στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι που το κάναμε εμείς από δική μας επένδυση. Αυξάνονται διαρκώς και οι ανάγκες - στην παράλληλη στήριξη, για παράδειγμα, τα αιτήματα έχουν αυξηθεί στα σχολεία από χρονιά σε χρονιά. Και γι’αυτό το λόγο, θέλουμε να κάνουμε και μία νομοθετική παρέμβαση στο χώρο της ειδικής αγωγής. Για να δούμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος, ειδικά σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη, για να δούμε πως θα κάνουμε την κατανομή ανά σχολείο και ανά τάξη».

Ειδικά, δε, για το μέλλον του διαγωνισμού ΑΣΕΠ εξήγησε ότι «ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε αυτό το διάστημα. Θα επανέλθουμε στην πορεία της τετραετίας. Κοιτάζουμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να διορίζεται κανείς μόνιμα ως εκπαιδευτικός στο ελληνικό κράτος. Μελετάμε το θέμα, κοιτάμε και τα άλλα κράτη».

Ο διαγωνισμός Pisa

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Pisa, o υπουργός Παιδείας τόνισε: «Υπήρξε η συζήτηση για τα αποτελέσματα του Pisa και στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της ΕΕ. Μας προβλημάτισαν σε σχέση με πτωτική καμπύλη. Θα κάνουμε μία μελέτη, όπου ο ΟΟΣΑ θα έρθει να μας προτείνει μία σειρά από μέτρα για το πως θα βελτιώσουμε αυτά τα αποτελέσματα, όχι με ένα τρόπο αυθαίρετο αλλά με ένα τρόπο συμβατό για το τι έχει ανάγκη η χώρα μας, στο πλαίσιο της πολιτικής μας. όχι απλώς αντιγράφεις τι κάνουν στη Σουηδία ή στη Φινλανδία, που είναι υπέροχα παραδείγματα αλλά δεν θα δούλευαν αναγκαστικά εδώ. Μέσα σ’ αυτή τη μελέτη, θα υπάρξουν και συστάσεις ακριβώς για το θέμα που αναφέρθηκε, για τους διορισμούς εκπαιδευτικών».





