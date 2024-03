Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για Ερντογάν: Στρέβλωση της αλήθειας και προσβολή των θυμάτων

Έντονη είναι η αντίδραση της Αθήνας στο νέο παραλήρημα του Τούρκου Προέδρου σχετικά με την επέμβαση στην Κύπρο και την κατοχή μέρους του νησιού.

Απαντώντας σε όσα δήλωσε την Κυριακή ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφορικά με την στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο και την ευχέρεια κατάληψης όλου του νησιού από τις τουρκικές δυνάμεις, διπλωματικές πηγές απάντησαν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προδήλως διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, προσβάλλοντας παράλληλα την μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι «Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου σχετικά με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974 συνιστούν πρόδηλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή στην μνήμη των θυμάτων. Πολλώ δε μάλλον όταν γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι προκλητικές δηλώσεις υπονομεύουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Με ανακοίνωση του, «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για το Κυπριακό, στις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε για την τουρκική εισβολή ότι ‘’ίσως αν είχαμε πιέσει προς το νότο, δεν θα υπήρχε πια νότος και βορράς και η Κύπρος θα ήταν εντελώς δική μας’’. Οι απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου Erdogan υπονομεύουν σαφώς το ‘’θετικό κλίμα’’ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο οποίο επιμένει να επαναπαύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τρεις μόλις μήνες μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, η Τουρκία, για άλλη μια φορά παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα της. Φυσικά, στον βωμό της αδιαφανούς, Ι.Χ εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο κος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τηρεί πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού αλλά και αφωνίας στις τουρκικές προκλήσεις.

Δυστυχώς, η απομάκρυνσή της κυβέρνησης από την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και η επικοινωνιακή, μικροπολιτική διαχείριση των ελληνοτουρκικών όχι μόνο δεν ωφελεί την χώρα, αλλά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Πρόσφατο αποτέλεσμα, άλλωστε, της εθνικά επιζήμιας αυτής πολιτικής, είναι η συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για την αγορά και τον εκσυγχρονισμό αεροσκαφών F-16 χωρίς όρους όσον αφορά την χρήση τους για παράνομες ενέργειες σε βάρος της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες απέναντι στη νέα αυτή τουρκική πρόκληση και να καταστήσει σαφές στην γείτονα ότι τέτοιες απαράδεκτες και εμπρηστικές δηλώσεις επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, να τονίσει τη σημασία που έχει για αυτές τις σχέσεις η επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση, από εκεί που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά, στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του ό,τι «Οι νέες απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, για την Τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αποκαλύπτουν πως η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και το “καλό κλίμα” στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που προβάλλει η κυβέρνηση και σιγοντάρουν κι άλλες πολιτικές δυνάμεις, τελικά λειτουργούν ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά και για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής και αναβάθμισης του “ψευδοκράτους” στη Βόρεια Κύπρο. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει στο πλάι του Κυπριακού λαού για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες».

