“Ο Πρώτος από εμάς”: Ανατροπές, εκπλήξεις και συγκίνηση στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 22:00 με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 44

Ο Έβαν φαίνεται να μην έχει αποδεχτεί τα νέα δεδομένα και δυσκολεύεται να συγκρατήσει την οργή που νιώθει. Η Έλενα προετοιμάζεται για τη μεγάλη συνέντευξη, που θα της δώσει αυτό που επιθυμεί πιο πολύ στη ζωή της, με τον Νικόλα για άλλη μια φορά να είναι στο πλάι της. Ο Κοσμάς, όσο κι αν ελπίζει σε μια επανασύνδεση, καταλαβαίνει ότι ήρθε το τέλος στη σχέση του με τη Σοφία. Η συγκατοίκηση της Κάτιας με τον Άλκη ξεκινάει με σύννεφα στη σχέση τους... Το παρελθόν του Φίλιππου του χτυπά την πόρτα, την ώρα που ο Άλκης βγαίνει εκτός εαυτού με τον υπερπροστατευτικό Νικόλα, και αποφασίζει να τραβήξει τις γραμμές του. Η ξαφνική αδιαθεσία της Κάτιας, θα ταράξει την παρέα.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International

