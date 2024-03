Πολιτική

Τέμπη: Καρυστιανού και Ασλανίδης αιτούνται από τη Βουλή σεβασμό του Ενωσιακού Δικαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίτημα στη Βουλή κατέθεσαν η πρόεδρος και το μέλος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», μία μέρα μετά την επείγουσα ομιλία της πρώτης στο Ευρωκοινοβούλιο.

-

Τον σεβασμό της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου, «που επιβάλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη» η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος, ζητούν από τη Βουλή, η Μ. Καρυστιανού και Π. Ασλανίδης, γονείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με αίτημά τους ενώπιον του προεδρείου της Βουλής, η κ. Καρυστιανού και ο κ. Ασλανίδης αιτούνται να συμμορφωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο με τις διατάξεις του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ που έχουν άμεσο αποτέλεσμα, και «να σεβαστεί την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης που επιβάλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη η διάταξη του άρ. 86 Σ, ως εθνικός κανόνας ειδικής μεταχείρισης των μελών της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τη διεξαγωγή έρευνας, δίωξης και επιβολής του νόμου για εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις των πρ. Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και Κωνσταντίνου Καραμανλή, που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717/2014, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».





Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ - “Πυρηνικό ριφιφί”: Εισαγγελική έρευνα μετά από δημοσίευμα

“Κόκκινα δάνεια”: Μείωση της ονομαστικής τους αξίας

Κύκλωμα πορνείας ανηλίκων: Πώς ξετιλύχθηκε το “κουβάρι”