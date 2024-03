Life

“Έρωτας φυγάς”: Νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλη μια φορά Πέμπτη και Παρασκευή η αγαπημένη μας σειρά θα μας απασχολήσει με απρόσμενες εξελίξεις.

-

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 90)

Η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να δεχθεί το θάνατο του Μάρκου. Περνά τις ώρες της στον τάφο του και αρχίζει να τον βλέπει μπροστά της. Ο Στέφανος αφήνει στο πόδι του τον Φάνη και τον Νικόλα και ετοιμάζεται να φύγει για να βρει καταφύγιο στην Αθήνα, στην αγκαλιά της Μαργέτας. Προς απογοήτευση του Ιάσονα, η Αλεξάνδρα σκέφτεται να πάρει τον Γιωργάκη και να φύγει απ’ το Κιάρι. Την ίδια ώρα, ο Μιχάλης υποφέρει από την απουσία της Νάντιας και αποφασίζει να παραιτηθεί από το νοσοκομείο. Το σατανικό κόλπο του Κοντογιάννη για να παγιδέψει τον Στέφανο προχωράει όπως το ‘χει σχεδιάσει…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 91)

Η Αλεξάνδρα δείχνει σημάδια πως ίσως αρχίζει να χάνει το μυαλό της… Ο Στέφανος και η Μαργέτα στην Κηφισιά παρακολουθούνται από ασφαλίτες. Η Ελπίδα μεσολαβεί για να τα ξαναβρεί ο Μίλτος με τη Χαρά. Η Ευγενία ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα, παρά τις προσπάθειες του Φάνη να την πείσει για το αντίθετο. Ο Μελέτης αναγκάζεται να παραδεχτεί στην Ντίνα πως ήταν αστυνομικός κι εκείνη του ζητά κάτι. Η Άρτεμη φροντίζει να γνωριστεί με τον Ιάσονα προχωρώντας τα σχέδιά της… Ο Κοντογιάννης φυτεύει στην Αλεξάνδρα την υποψία πως ο Μάρκος δολοφονήθηκε…

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα

Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή στην πατρίδα θα είναι σύντομη

Βουλή - Τέμπη: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Μαρκόπουλο

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)