Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Που θα κινηθεί η αύξηση - Τι αλλάζει στα επιδόματα

Ποιο είναι το πιο πιθανό σενάριο για τη αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι αλλάζει στις τριετίες και ποια επιδόματα αυξάνονται μαζί του.

Σίγουρα πάνω από τον πληθωρισμό του 2023, πιθανότατα πάνω και από το 4% και πιο κοντά στο 5% με 5,5% φαίνεται πως θα κλειδώσει η αύξηση του νέου κατώτατου μισθού, η οποία θα ανακοινωθεί σε μία εβδομάδα από σήμερα, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της 27ης Μαρτίου. Θα ισχύσει δε, από την 1η Απριλίου για περίπου 600.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ήδη, την περασμένη Παρασκευή οι εργασίες της Επιτροπής Διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο για το έτος 2024, υπό την προεδρία του Προέδρου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) Κώστα Παπαδημητρίου Ομ. Καθηγητή Νομικής Αθηνών, και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας ολοκληρώθηκαν και πλέον, το Σχέδιο Πορίσματος της Διαβούλευσης του ΚΕΠΕ παραδόθηκε στην Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Κωστή Χατζηδάκη.

Αν και το πόρισμα δεν είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει αυξήσεις μεταξύ 4% και 5%. Αυτό στην πράξη, οδηγεί σε κατώτατο μισθό αυξημένο κατά περίπου 30 με 40 ευρώ ώστε από 780 ευρώ που είναι σήμερα να πάει σε 811,2 έως 819 ευρώ μεικτά αντίστοιχα.

Σύμφωνα βέβαια με τους οικονομολόγους και τους ειδικούς, η αύξηση που θα ανακοινωθεί την επόμενη βδομάδα από της αρμόδια υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου θα είναι της τάξης των 50 ευρώ περίπου, γεγονός που σημαίνει πως ο κατώτατος θα «κλειδώσει» κοντά στα 830 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, οι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, από την 1η Απριλίου θα λάβουν καθαρά, στην τσέπη, 706 ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 40 ευρώ καθαρά, από τα 667 ευρώ που αντιστοιχούν στα 780 ευρώ μεικτά.

Με μία τριετία, ο νέος κατώτατος μισθός των 830 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 913 ευρώ μεικτά ήτοι 762 ευρώ καθαρά, με δύο τριετίες θα φθάσει τα 996 ευρώ μεικτά και 817,5 ευρώ καθαρά ενώ με τρεις τριετίες, ο νέος κατώτατος μισθός, εφόσον αυξηθεί κατά 50 ευρώ μεικτά, θα ανέλθει στα 1.079 ευρώ μεικτά που αντιστοιχούν σε 872 ευρώ καθαρά (καθαρή αύξηση 42,5 ευρώ το μήνα).

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, οι προτάσεις εργοδοτών και εργαζομένων «απείχαν» κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ να προτείνουν αυξήσεις πέριξ του 4% με 5%, ενώ στον αντίποδα η ΓΣΕΕ εισηγήθηκε αύξηση 16,4% (128 ευρώ) προκειμένου ο νέος κατώτατος να διαμορφωθεί στα 908 ευρώ μεικτά.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η αύξηση του κατώτατου επηρεάζει 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν περίπου 140.000 άνεργοι. Εφόσον δε, το κατώτατος μισθός φθάσει τα 830 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί στα 509 ευρώ από 479 ευρώ που είναι σήμερα.

Πηγή: euro2day.gr

