“The 2Night Show” - Κώστας Ηλιού: Έχω την κιθάρα του Βασίλη Καρρά (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο τραγουδιστής που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Θεσσαλονίκη, για την πορεία του στον χώρο και για την σχέση του με τον Βασίλη Καρρά.

Στο “The 2Night Show” της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Κώστα Ηλιού, που ξεσηκώνει τα πλήθη στην Θεσσαλονίκη.

Ο τραγουδιστής μίλησε για την δουλειά του, την πορεία του στο καλλιτεχνικό στερέωμα και την φιλία του με τον Βασίλη Καρρά.

Θυμήθηκε πολλές στιγμές από τον καλό του φίλο Βασίλη Καρρά και το τραγούδι που κυκλοφόρησαν λίγες ημέρες πριν εκείνος φύγει από τη ζωή.

Όπως είπε, “είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη Καρρά, με αγαπούσε πάρα πολύ, οικογενειακώς με αγαπούσαν. Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι κοντά του και στις καλές και στις κακές στιγμές. Δέκα ημέρες πριν φύγει από τη ζωή κυκλοφορήσαμε μαζί ένα τραγούδι, είχα πάει στο σπίτι του το είχα δειγματίσει, και μου είπε “ανέβασέ το να ακούει ο κόσμος ωραία πράγματα που κάναμε μαζί”.

Ο Κώστας Ηλιού είχε μαζί του “The 2Night Show” την συλλεκτική κιθάρα που του χάρισε ο Βασίλης Καρράς, αναφέροντας ότι “Η κιθάρα που έχω είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Βασίλης Καρράς. Μου ήταν πολύ δύσκολο να την πάρω γιατί μου είπε “έχω ένα όργανο που είναι πολύ συλλεκτικό και θέλω να στο δώσω”. Του είπα “Βασίλη μου, πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το πάρω. Δόξα τω Θεώ, κιθάρες έχουμε”. Και μου απάντησε “όχι, θέλω αυτό το όργανο να το πάρεις και να το κρατήσεις”.

