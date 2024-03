“The 2Night Show” - George Caney: Το “Delulu”, το τραγούδι και η… δημοσιογραφία (βίντεο)

Life

Ο George Caney αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την έμπνευση του για το viral τραγούδι “Delulu”, αλλά και τις συνεργασίες του με γνωστούς παρουσιαστές.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο “The 2night Show” της Τρίτης τον George Caney, δημιουργό και ερμηνευτή του “Delulu”, του τραγουδιού που έγινε viral στο TikTok.

Ο τραγουδιστής, το πρόσωπο του οποίου είναι οικείο στο τηλεοπτικό κοινό, αφού υπήρξε επί μακρόν συνεργάτης πρωινών εκπομπών, εξήγησε ότι αποφάσισε να κάνει το άλμα από την τηλεοπτική δημοσιογραφία στην full time ενασχόληση με την μουσική, αλλά και πως προέκυψε η επιτυχία του “Delulu”.

“Ξεκίνησα ως δημοσιογράφος. Έχω δουλέψει με τη Φαίη Σκορδά, τον Γιώργο Λιάγκα και την Κατερίνα Καραβάτου” είπε ο George Carney, ο οποίος παράλληλα προς την δημοσιογραφία, ασχολείτο επαγγελματικά με την μουσική από 16 ετών, κάνοντας σόου σε γνωστά κλαμπ.

Πιστεύοντας ότι θα είχε καλύτερη τύχη, λόγω του είδους που υπηρετούσε, στο εξωτερικό, αποφάσισε να μετακομίσει στο Βερολίνο, παρακινημένος από φίλους του που ζουν εκεί, όμως η απρόσμενη επιτυχία του “Delulu” τον κράτησε στην Ελλάδα.

“Delulu σημαίνει ότι είσαι σε μια κατάσταση μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Από το εξωτερικό ξεκίνησε αυτή η λέξη. Μετά ήρθε στην Ελλάδα και λέω γιατί να μην το κάνω και τραγούδι; Περπατούσαμε με ένα φίλο μου στο Μοναστηράκι και άκουσα σε μια παρέα που έλεγαν “είσαι delulu, άμα υπήρχε τραγούδι θα ήταν το τραγούδι σου”. Και μου είπε ο φίλος μου “γιατί δε κάνεις ένα τραγούδι για αστείο;”. Πήγα στο στούντιο, δεν το ηχογράφησα στην αρχή όλο, έκανα μόνο ένα κομμάτι του τραγουδιού, το ανέβασα και έγινε ένας χαμός. Ετοιμαζόμουν να φύγω και για το Βερολίνο, αλλά εντάξει. Στην ελληνική γλώσσα έκανε αυτό που έπρεπε”, είπε ο τραγουδιστής.

Συνέχισε λέγοντας “στο Delulu επειδή την έκανα τη φωνή μου επίτηδες πιο περίεργη, νομίζουν όλοι ότι τραγουδάει γυναίκα. Κανείς δεν πιστεύει ότι το τραγουδάει αγόρι. Η κανονική μου φωνή είναι αλλιώς”.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πάντως ότι πολλές φορές νοσταλγεί τις παρέες που έκανε πίσω από τις κάμερες όσο καιρό δούλεψε στην ελληνική τηλεόραση.

