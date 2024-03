Κοινωνία

Χολαργός: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Με την απειλή όπλου ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στον Χολαργό σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία λίγο μετά τις 9.30 το πρωί ένας άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Στην συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από ταμείο και τράπηκε σε φυγή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

