Πολιτική

Ελικόπτερα Romeo - Μητσοτάκης προς Τουρκία: Είμαστε προσηνείς, αλλά ποτέ αφελείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Μαραθώνα για την παράδοση των τριών ελικοπτέρων Romeo MH-60R Seahawk στο Πολεμικό Ναυτικό, βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδιας.

-

Στην αεροπορική βάση Κοτρωνίου στο Μαραθώνα παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό τα τρία νέα ανθυποβρύχια ελικόπτερα τύπου Romeo MH-60R Seahawk.

Πρόκειται για τα 3 από τα συνολικά 7 ελικόπτερα τύπου Romeo που αναμένεται να παραλάβει συνολικά η κυβέρνηση. Τα λεικόπτερα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, κρούσης, αλλά και αντιμέτρων που προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες στον τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας.

«Τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μία εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας.

Και παρά την ηρεμία που ευτυχώς επικρατεί τώρα στο Αιγαίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι εξ ανατολών γείτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάλλονται συνεχώς οι προσεγγίσεις όμως σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψευδαισθήσεις. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε προσηνείς αλλά ποτέ αφελείς, μένοντας προσηλωμένοι στην πυξίδα που δείχνει πάντα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Παραλαμβάνουμε σήμερα, στην τελετή παρουσία του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βάση του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα, τα νέα ελικόπτερα MH-60 ROMEO. Η Ελλάδα ακόμη πιο δυνατή! #elladadynati pic.twitter.com/JGWamvYaH5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2024

«Η Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή» έγραψε σε ανάρτησή του για την παραλαβή των ελικοπτέρων ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μετά την παραλαβή των τριών πρώτων ελικοπέρων, τα υπόλοιπα τέσσερα θα αφιχθούν το 2025, ολοκληρώνοντας την αγορά του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.





Ειδήσεις σήμερα:

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)

Τέμπη - Μαρινάκης: Πολιτικές “βδέλλες” εκμεταλλεύονται συγγενείς θυμάτων για πολιτικά οφέλη

Φωτιά στην Νέα Ιωνία: Εγκλωβισμός ενοίκου σε μπαλκόνι