ΗΠΑ: Ζευγάρι μέθυσε στην παραλία και... έχασε τα παιδιά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από την στιγμή που το ζευγάρι στην Αμερική έχει μεθύσει και κοιμάται σε μια παραλία. Κανένας από τους δύο δεν ξέρει που είναι τα παιδιά τους.

-

Για παραμέληση των μικρών παιδιών τους κατηγορούνται ένας άνδρας και μια γυναίκα από την Τζόρτζια, οι οποίοι φέρονται να μέθυσαν και να αποκοιμήθηκαν στην παραλία, αφήνοντας χωρίς επίβλεψη τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας πέντε και επτά ετών.

Οι βοηθοί του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Βολούσια στη Φλόριντα επιχείρησαν πολλές φορές να ξυπνήσουν την Αλίσια Λάνγκλεϊ και τον μνηστήρα της Τίμοθι Στίβενς, ωστόσο οι δύο 27χρονοι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν σε βαθύ λήθαργο.

Couple arrested in Florida after passing out drunk on the beach and losing their children…



Please don’t have kids if you are irresponsible.

pic.twitter.com/WDjeEMP42Z