Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι το βράδυ της Τετάρτης

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του δρόμου στην Αττική Οδό. Οι είσοδοι που θα κλείσουν το βράδυ της Τετάρτης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης, από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 20/03 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 21/03

Κλειστή η είσοδος από Λ. Πεντέλης (κόμβος 12) στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Κλειστή η είσοδος από Παπάγου (κόμβος Υ2) στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο / Ελευσίνα

Συγκεκριμένα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης:

1. Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 20/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 21/03/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από τη Λ. Πεντέλης (κόμβος 12) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τη Λ. Δ. Πλακεντίας (κόμβος 13) ή από τη Λ. Κηφισίας (κόμβος 11) και να κινηθούν προς Ελευσίνα.

2. Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 20/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 21/03/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από Παπάγου (κόμβος Υ2) στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο / Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τη Λ. Κατεχάκη (κόμβος Υ1) ή από την είσοδο Δημοκρίτου (κόμβος Υ3) και να κινηθούν προς Μαρκόπουλο / Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

