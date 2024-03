Κοινωνία

Κίνηση - Κηφισός και Αττική Οδός: μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων

Ακόμα ένα πρωινό με κίνηση και μποτιλιάρισμα μήκους πολλών χιλιόμετρων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Αυξημένη είναι και σήμερα το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό υπάρχουν καθυστερήσεις και ουρές από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και την Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς τον Πειραιά, τα προβλήματα εντοπίζονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών.

Προβλήματα όμως, υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την έξοδο της Πλακεντίας έως και την έξοδο Κηφισίας και στον περιφερειακό του Υμηττού από την έξοδο της Αγίας Παρασκευής μέχρι και την Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, προβλήματα υπάρχουν από τη Μεταμόρφωση έως και την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25'-30' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περίφ. Υμηττού)

10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα) https://t.co/9Flor5b60T — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 21, 2024

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ στο “κόκκινο” είναι και η λεωφόρος Ποσειδώνος.

