Τέμπη - Πλακιάς: Δεν έγινε μπάζωμα, ξεμπάζωμα έγινε με φορτηγά που πήραν υλικά (βίντεο)

Τι καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας και θείος θυμάτων της τραγωδίας. Τι λέει για την συζήτηση στην Βουλή και το “τσουνάμι στοιχείων” που θα παρουσιάζουν οι συγγενείς θυμάτων

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας και θείος των δίδυμων πρώτων εξαδελφών της από την Καλαμπάκα, που έχασαν την ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Αναφερόμενος στην συζήτηση της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής, που έγινε απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πατέρας και θείος των θυμάτων είπε «ήταν τέτοια μέρα ακριβώς, Τρίτη – Τετάρτη μετά την Καθαρά Δευτέρα του 2023, όταν ο Πρωθυπουργός ήρθε και μας πήρε μια αγκαλιά όταν είμαστε στο νοσοκομείο και αγωνιούσαμε τότε για τα παιδιά μας. Ακριβώς έναν χρόνο μετά έδειξε ασέβεια και δεν ήταν καν στην Βουλή, όπως και πολλοί βουλευτές που έλειπαν από την αίθουσα. Θα έπρεπε και οι 300 να ήταν εκεί».

«Είδαμε χθες τον Βορίδη, γιατί δεν μπορώ να τον πω κύριο. Αν ήθελε να είναι δικηγόρος, να καθόταν στην Νομική γιατί πήγε στην Βουλή;», συνέχισε ο κ. Πλακιάς, ο οποίος όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα θα κάνει μια αποκάλυψη για πρώτη φορά στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέροντας ότι «δεν έγινε μπάζωμα στην περιοχή του δυστυχήματος, έγινε ξεμπάζωμα. Ξημερώματα, φορτηγά ολόκληρα πήραν μπάζα από την περιοχή και τα άφησαν σε συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε κάνει έρευνα και έχουμε στοιχεία για αυτό».

Ο κ. Πλακιάς συνέχισε λέγοντας ότι «Την έρευνα των ζωντανών την έκλεισε ο κ. Πλεύρης και λέω πάντα αλήθειες. Ρωτήθηκε αφού έβγαλαν ένα κορίτσι και είπε με θάρρος «τέλος οι έρευνες για του ζωντανούς, δεν υπάρχει ελπίδα να βρεθεί άλλος ζωντανός. Τι μας λένε για 3 και 5 ημέρες μετά;».

«Η Δικαιοσύνη αρχίζει και δουλεύει πάρα πολύ. Περιμένουμε να τελειώσει η έρευνα όλη και μετά θα δείτε από την πλευρά των οικογενειών ένα τσουνάμι από στοιχεία», κατέληξε ο Δημήτρης Πλακιάς.

