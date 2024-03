Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική αρχών, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο

O υπουργός Εξωτερικών μίλησε στους φοιτητές της σχολής Δικαίου και Διπλωματίας Fletcher για τη λειτουργία του ελληνικού πολιτεύματος και την ελληνική εξωτερική πολιτική

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική αρχών, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας την Πέμπτη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής Δικαίου και Διπλωματίας Fletcher του αμερικανικού πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στους φοιτητές που πραγματοποιούν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελλάδα για τη λειτουργία του ελληνικού πολιτεύματος και την ελληνική εξωτερική πολιτική, και στη συνέχεια συζήτησε μαζί τους για επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις στρατηγικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ.

