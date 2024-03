Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πέμπτη και τα… τσαλίμια της Αφροδίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

Για την επίδραση της Αφροδίτης στα περισσότερα ζώδια τις επόμενες ημέρες μίλησε η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη κάνει διάφορα τσαλίμια… Σήμερα αγγίζει τον Κρόνο. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό σημαίνει “σε παντρεύομαι”, αλλά μπορεί να φέρει και μια απογοήτευση».

Η Λίτσα Πατέρα συνέχισε λέγοντας ότι «Στις 28 Μαρτίου η Αφροδίτη με τον Ουρανό φέρνει κάτι απρόσμενο, έναν απρόσμενο έρωτα ίσως, ενώ νωρίτερα, στις 24 του μήνα η Αφροδίτη κάνει όψη με τον Δία. Επομένως, αφού προσέξουμε σήμερα, οι επόμενες ημέρες σημαίνει ότι για πολλά ζώδια θα είναι ημέρες έρωτα και χαράς με αγαπημένα πρόσωπα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Πλακιάς: Δεν έγινε μπάζωμα, ξεμπάζωμα έγινε με φορτηγά που πήραν υλικά (βίντεο)

Ληστεία: “Πελάτης” έκλεψε μαγαζί, φορώντας μάσκα που αγόρασε… από το θύμα του! (βίντεο ντοκουμέντο)

Δωρεά ασθενοφόρου: “Λέτε να έκανα τέτοια γκάφα και να μην υπάρχει προσωπικό να το λειτουργήσει;” (βίντεο)