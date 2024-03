Παράξενα

Καθίζηση στην Καλλιρρόης: Το ριφιφί του 1992 ο…φταίχτης (εικόνες)

Το περιβόητο ριφιφί του 1992 ευθύνεται για την καθίζηση που υπέστη το οδόστρωμα στην οδό Καλλιρρόης. Αποκαταστάθηκε η ζημιά από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Στην κυριολεξία άνοιξε η γη στη μεσαία λωρίδα του οδοστρώματος της οδού Καλλιρρόης, στο ρεύμα ανόδου προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, το απόγευμα της Τετάρτης. Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της καθίζησης και με έκπληξη διαπίστωσαν πως η τρύπα που δημιουργήθηκε, οφείλεται στο περιβόητο ριφιφί που είχε πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από… 31 ολόκληρα χρόνια! Από χθες το βράδυ που διαπιστώθηκε το πρόβλημα, η κινητοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής ήταν άμεση. Τα συνεργεία της Περιφέρειας βρέθηκαν, από την πρώτη στιγμή, στο σημείο και εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της τρύπας και να γίνει, νωρίς το πρωί, εκ νέου η ασφαλτόστρωση.

Τον μακρινό Δεκέμβριο του 1992, προπαραμονές Χριστουγέννων, οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εργασίας που εργάζονταν στο υποκατάστημα επί της οδού Καλλιρόης 19 (σήμερα λειτουργεί εκεί η Eurobank), διαπίστωσαν πως άγνωστοι είχαν παραβιάσει το θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο όπου βρίσκονταν οι θυρίδες πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Από τις 1.151 θυρίδες, είχαν ανοιχτεί οι 301 με το πολύτιμο περιεχόμενό τους να έχει κλαπεί. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η αξία των κλοπιμαίων έφθασε τα 5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Οι δράστες για να φθάσουν στο υπόγειο με τις θυρίδες, είχαν ανοίξει ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του ποταμού Ιλισού, που περνά κάτω από την οδό Καλλιρρόης. Το λαγούμι είχε μήκος περίπου 25 μέτρα και ήταν αριστοτεχνικά κατασκευασμένο αφού στην υπόγεια αυτή διαδρομή είχαν τοποθετηθεί μέχρι και ράγες στις οποίες κινούνταν ένα βαγονέτο που έβγαζε έξω τα μπάζα του σκαψίματος, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τα όσα συνέβαιναν. Μάλιστα, το σκάψιμο εικάζεται ότι μπορεί να διήρκεσε ακόμη και μήνες.

Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως όταν οι δράστες εισήλθαν στην τράπεζα, κάποια ώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο της 19ης – 20ης Δεκεμβρίου 1992 χτύπησε ο συναγερμός αλλά οι αρμόδιοι ασφαλείας δεν είδαν κάτι το μεμπτό ή οποιαδήποτε κινητικότητα στο ισόγειο της τράπεζας, οπότε δεν έδωσαν σημασία. Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη έως και σήμερα.

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ήταν αυτό το περίφημο ριφιφί του 1992 που… ευθύνεται για την καθίζηση στο συγκεκριμένο σημείο της Καλλιρρόης, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για την ενίσχυση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα 31 χρόνια μετά, η γη να σκιστεί στα... δύο.

