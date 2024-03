Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ρεθύμνου καταγγελία: Παιδίατρος εφημερεύει ως παθολόγος ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, ο διοικητής του νοσοκομείου έδωσε γραπτή την εντολή σε γιατρό, «εκθέτοντας ασθενείς σε κίνδυνο».

-

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, στην οποία αναφέρεται πως ο διοικητής του νοσοκομείου της περιοχής, «δίνει γραπτές εντολές σε παιδίατρο να εφημερεύει ως παθολόγος ανηλίκων».

«Αυτονόητα αυτή η ενέργεια είναι έκνομη, γιατί ο διοικητής δίνει εντολή για αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας και εκθέτει ασθενείς σε κίνδυνο» αναφέρεται σχετικά στην καταγγελία.

Από την πλευρά της, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, απαιτεί «άμεση παρέμβαση από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να σταματήσουν οι επικίνδυνες παρανομίες του διοικητή νοσοκομείου Ρεθύμνου. Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και λοιπό προσωπικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Παραπληγικός παίζει σκάκι χρησιμοποιώντας μόνο την σκέψη του (βίντεο)

Μηνιγγίτιδα: Διασωληνωμένη είναι η 42χρονη στην Πάτρα

Βολιβία - Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα ιστορία της χώρας (εικόνες)