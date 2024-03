Life

Χονγκ Κονγκ – Σοφία Λόρεν: Εστιατόριο αφιερωμένο στην θρυλική ηθοποιό

Εστιατόριο αφιερωμένο στη θρυλική Ιταλίδα ηθοποιό, Σόφια Λόρεν θα ανοίξει τις πύλες του στο Χονγκ Κονγκ.

Το «Sophia Loren House» είναι το πρώτο της αλυσίδας εστιατορίων εκτός Ιταλίας και θα εγκαινιαστεί στα μέσα Απριλίου στην περιοχή Wanchai του Χονγκ Κονγκ.

Το εστιατόριο θα λειτουργήσει στο τετραώροφο Woo Cheong Pawn Shop, κτήριο πολιτιστικής κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ.

Ο χώρος θα είναι αφιερωμένος στην Ιταλία των δεκαετιών του 1960 και του 1970, την εποχή της ταινίας «La Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι και επίσης στην κορύφωση της κινηματογραφικής καριέρας της Σοφία Λόρεν.

Το εστιατόριο, όπως και τα άλλα τέσσερα στην Ιταλία, σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ίβο Μαρία Ρενταέλι, ο οποίος έχει επιλέξει για τη διακόσμηση πολλά έργα τέχνης με θέμα τη Σοφία Λόρεν.

