Κοινωνία

Σεισμός στην Ιτέα

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαρτίου στην Ιτέα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,3 Ρίχτερ με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Ιτέας.