Κιβωτός του Κόσμου - Πρεσβυτέρα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Ο πατήρ Αντώνιος δεν θα αφήσει τα παιδιά της ΜΚΟ (βίντεο)

Η πρώην πρόεδρος της ΜΚΟ ''Κιβωτός του κόσμου'' μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

«O πατήρ Αντώνιος αγωνίζεται με όποιες δυνάμεις έχει γιατί εννοείται ότι δεν θα αφήσει τα παιδιά του και την Κιβωτό» λέει η Σταματία Γεωργαντή, πρώην πρόεδρος της MKO μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου.

Η πρώην πρόεδρος της ΜΚΟ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» και πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνσή της από την δομή, σπάει την σιωπή της και μιλάει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Συνεχίζει λέγοντας «Είμαστε οι δημιουργοί αυτού του οργανισμού και μας απέρριψαν εντελώς, μας πέταξαν έξω από το σπίτι μας»

Υπόδικοι για οικονομικά και ποινικά αδικήματα, η διευθύντρια και ο ιδρυτής της κιβωτού ζουν πια – όπως λένε - μόνο με τον βασικό μισθό του ιερέα, και περιμένοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, φιλοξενούνται σε σπίτια φίλων.

«Όλα έχουν ανατραπεί , δεν έχουμε κάποιο σπίτι δικό μας, γιατί το σπίτι μας ήταν πάντα η Κιβωτός. Μέναμε εκεί και δίναμε όλο μας το χρόνο και όλη μας τη ζωή. Και τώρα, όλο αυτόν τον χρόνο, είμαστε φιλοξενούμενοι πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο. Τα συναισθήματά μας, καταλαβαίνετε πως μπορεί να είναι. Απογοήτευση, νιώθουμε όλη αυτήν την αδικία εις βάρος μας, όλη αυτή τη λάσπη που μας έχει πνίξει, όλο αυτό το διάστημα»

Η Σταματία Γεωργαντή μιλά για χρηστή διοίκηση επί δικής της προεδρίας στην ΜΚΟ της Κιβωτού, αρνείται ότι εκείνη και ο ιδρυτής της δομής χρησιμοποιούσαν χρήματα της Κιβωτού για προσωπικές τους ανάγκες. και ότι όταν απομακρύνθηκαν από την δομή, τα ταμειακά διαθέσιμα της Κιβωτού ήταν 13.7 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για τα μετρητά που βρέθηκαν σε ειδική κρυψώνα, σε χώρο της δομής, η Σταματία Γεωργαντή παραδέχεται ότι βρίσκονταν εκτός τραπεζικού λογαριασμού, ήταν πράγματι σε ειδική κρυψώνα, όμως - όπως ισχυρίζεται - ήταν η ίδια που κάλεσε την Οικονομική Αστυνομία για να τα παραδώσει

«Όταν έγιναν τα capital control εμένα με αφήσανε χωρίς χρήματα. Μετά από αυτό αποφάσισα να κρατάω ένα ποσό , το οποίο δεν κατέθεσα στην τράπεζα και εννοείται ότι έπρεπε να ήταν κάπου κρυμμένο. Μιας και δεν εμφανίστηκε κανένας από την προσωρινή διοίκηση για να μου τα ζητήσει και να πω «ορίστε, πάρτε τα» και να τα δώσω, εγώ τα είχα κάπου φυλαγμένα και ήθελα να τα πάω στη τράπεζα. Αλλά ήρθε η Οικονομική Αστυνομία και τους λέω «παιδιά, ορίστε, σας τα παραδίδω». Δεν τα βρήκαν αυτοί εγώ τους τα παρέδωσα. Ήταν περασμένα και ήταν όλα καταγεγραμμένα στο λογιστήριό μας. Ήταν γύρω στις 300.000ευρώ κάπου εκεί»

Και ενώ κάποτε η δομή ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα από δωρεές σήμερα – μετά τις αποκαλύψεις και τις οσμές σκανδάλου – οι δωρεές σχεδόν μηδενίστηκαν.

Ο Σωκράτης Παπαχατζής συνήγορος της κ. Γεωργαντή τονίζει ότι:

«Οι εταίροι κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κατά κιβωτού για να ενημερωθούν ...για το σύνολο των πεπραγμένων της προσωρινής διοίκησης εδώ και 16 μήνες

Η Σταματία Γεωργαντή ισχυρίζεται επίσης «Όλος ο κόσμος ο απλός ήταν η δύναμή μας, οι άνθρωποι αυτοί έδιναν τον οβολό τους , μας προσέφεραν τα ακίνητα που είχαμε, γιατί ακριβώς πίστευαν σε εμάς. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κόσμος έπαψε να δίνει δωρεές οπότε σίγουρα δεν έχει έσοδα αυτή τη στιγμή. Δωρεές στην Κιβωτό δεν κόπηκαν εξαιτίας των αβάσιμων συκοφαντικών εναντίων μας».

Την ώρα που η προσωρινή διοίκηση, στην έκθεση πεπραγμένων της μιλούσε για σημαντικές ελλείψεις σε ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, και σε θεραπείες των παιδιών, η έκπτωση διευθύντρια υποστηρίζει:

«Είχαμε 84 παιδαγωγούς, είχαμε 12 κοινωνικούς λειτουργούς, επίσης είχαμε πολλές συνεργασίες με ιδιώτες και κέντρα ειδικών θεραπειών. Τα έξοδα μπορεί να ήταν λίγα για αυτές τις θεραπείες, όμως εμείς είχαμε μια τεράστια γκάμα εθελοντών, οι οποίοι βοήθησαν χωρίς να πληρώνονται»