Ουκρανία: Το Χάρκοβο δέχεται ρωσικό σφυροκόπημα

Εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλά σημεία της περιοχής, όπου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, εξαιτίας των χτυπημάτων.

Δεκαπέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram, αναφερόμενος σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων που μάλλον είχαν στόχο τις υποδομές ηλεκτροδότησης και προκάλεσαν διακοπές της παροχής σε κάποιους τομείς.

Ο δήμαρχος Τερέχοφ δεν έκανε λόγο για θύματα. Σημείωσε ότι σταμάτησαν επίσης να λειτουργούν αντλιοστάσια του συστήματος ύδρευσης.

Στην κεντρική Ουκρανία, ο δήμαρχος της Κρεβί Ρι, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις, αλλά δεν έδωσε καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Στον νότο, στη Ζαπορίζια, οι αρχές έκαναν λόγο για οκτώ πυραυλικά πλήγματα.

Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι βρίσκονται ακόμα εν πτήσει προς διάφορους στόχους στην ουκρανική επικράτεια.

