Κοινωνία

Ανήλικος έφτιαξε deepfake porno με συμμαθήτριά του για να της πάρει την... σημαία στην παρέλαση

Ψηφιακός… εφιάλτης για ανήλικη αριστούχο μαθήτρια. Το ψεύτικο βίντεο ερωτικού περιεχομένου από συμμαθητή της, με στόχο την "υφαρπαγή" της σημαίας για την παρέλαση

Μία απίστευτη ιστορία συνέβη σε ελληνικό σχολείο, με τα περιστατικά bullying μεταξύ μαθητών να αυξάνονται ραγδαία.

Μαθήτρια γυμνασίου ενημερώθηκε από τον διευθυντή του σχολείου ότι έχει φτάσει στα χέρια του υλικό με προσωπικές της στιγμές, κάτι που όταν είδε δεν πίστευε στα μάτια της. Έβλεπε το πρόσωπό της και άκουγε τη φωνή της. Νόμιζε πως ζούσε μία παράλληλη πραγματικότητα. Το ανήλικο κορίτσι έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι η κοπέλα που φαίνεται στο βίντεο δεν είναι εκείνη.

Οι γονείς της, την πίστεψαν και τότε άρχισε η έρευνα. Πίσω από το βίντεο τελικά, κρυβόταν ο δεύτερος καλύτερος μαθητής της τάξης, ο οποίος μέσα από την τεχνολογία deep fake κατάφερε να κατασκευάσει το βίντεο για να την δυσφημίσει και να κλέψει από την ανήλικη τη σημαία στην παρέλαση.

Οι γονείς του κοριτσιού που ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις στη χώρα αυτής της διαδικτυακής απάτης, ζουν με τον φόβο μην συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο στο παιδί τους.

Πολλά ανήλικα παιδιά έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργούν ψεύτικα βίντεο για πλάκα, όμως σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα σοβαρεύουν όταν τα βίντεο που φτιάχνονται είναι… πλαστού ερωτικού περιεχομένου.

