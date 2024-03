Κοινωνία

Βάρη: Διάρρηξη - “εφιάλτης” για ηλικιωμένη

Τον τρόμο βίωσε η γυναίκα, που ήρθε αντιμέτωπη με ομάδα ανδρών που έκανε εισβολή στο σπίτι της, μέσα στην νύχτα.

Τον τρόμο στα χέρια τριών διαρρηκτών έζησε γυναίκα στη Βάρη.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, τρεις άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπα τους και παραβιάζοντας το παράθυρο, μπήκαν στην μονοκατοικία της ηλικιωμένης γυναίκας.

Υπό την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν την 85χρονη και αφαίρεσαν από το σπίτι της άγνωστο χρηματικό ποσό.

Τελικά, αφού έκαναν το σπίτι «φύλλο και φτερό», οι τρεις δράστες έφυγαν έχοντας αρπάξει όσα χρήματα εντόπισαν.





