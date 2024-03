Κόσμος

Μιλλιέτ: Στην Τουρκία ο Πούτιν στις 23 Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά με την επίσκεψη Πούτιν.

-

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 23 Απριλίου μετά από πρόσκληση του Τούρκου ροέδρου Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ.

Η επίσκεψη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου, αναβλήθηκε λόγω των εκλογών στη Ρωσία, αναφέρει η Μιλιέτ, αν και το παρασκήνιο έκανε λόγο για ‘δυσαρέσκεια’ Πούτιν από την πρόσφατα έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Άγκυρα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ερωτηθείς σχετικά με την επίσκεψη Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «γίνονται προετοιμασίες για επαφές υψηλού επιπέδου. Οι επαφές αυτές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα των δύο ηγετών».

Αν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, ο Πούτιν θα επισκεφτεί για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ξεκίνησε το 2022 μία χώρα του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος Ερντογάν αναμένεται να θέσει την ειρήνη στην Ουκρανία στην ημερήσια διάταξη κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ενώ στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν επίσης ο διάδρομος των σιτηρών και οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου