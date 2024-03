Πολιτική

Τέμπη - Αγοραστός: Επίθεση με μπογιές στον πρώην Περιφερειάρχη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δέχθηκε κατά πρόσωπο επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι του πέταξαν μπογιές/

-

Επίθεση από τέσσερα άτομα δέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (22/3) ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο κ. Αγοραστός βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκεί όπου είναι αναπληρωτής καθηγητής, όταν στις 11 σήμερα το πρωί εμφανίστηκαν τέσσερις εξωπανεπιστημιακοί και του επιτέθηκαν κατά πρόσωπο, ρίχνοντάς του μπογιές.

Μάλιστα όταν προέβησαν σε αυτή την κίνηση, τον ρωτούσαν: «Τι έχεις να μας πεις για τα Τέμπη;».

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου