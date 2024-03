Life

“Ψυχοκόρες”: Ποιος είναι ο καλόκαρδος Μέλιος (εικόνες)

Η σειρά του ANT1+ που κέντρισε το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών προβάλλεται κάθε Τετάρτη, με διπλό επεισόδιο στον ΑΝΤ1.

Ο Μέλιος (Αναστάσης Λαουλάκος) είναι ένας φτωχός νεαρός βοσκός, που ζει σε μια καλύβα με μοναδική συντροφιά τον σκύλο του, τον Ζούκο. Είναι καλόψυχος, αγαθός, αφελής και απονήρευτος. Άπειρος από γυναίκες, αλλά και από κοινωνικές συναναστροφές, ο Μέλιος συνεννοείται καλύτερα με τα ζώα, που φροντίζει, παρά με τους ανθρώπους.

Όταν η Φρόσω θα βρεθεί μπροστά του σε ανάγκη, θα τη βοηθήσει απλόχερα χωρίς να ζητήσει κανένα αντάλλαγμα. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα της σταθεί μετά τον αποχωρισμό από τις αδερφές της και στο πρόσωπό του θα αντικρύσει το απόλυτο καλό, μέσα στον εφιάλτη που η ίδια βιώνει, γνωρίζοντας το απόλυτο κακό. Ο Μέλιος θα δείξει στη Φρόσω πώς είναι η ανιδιοτελής, αγνή αγάπη, που δεν λογαριάζει ούτε τα πλούτη ούτε την εξωτερική εμφάνιση, και θα την κάνει να ονειρευτεί και πάλι.

Οι «Ψυχοκο?ρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, προβάλλονται στον ΑΝΤ1 κάθε Τετάρτη στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

