Ευρωεκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Προκριματικές για 35 υποψηφίους

Στις προκριματικές θα λάβουν μέλος περί τα 400 άτομα , τα οποία θα επιλέξουν την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να κατέβουν.

Συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Κατά τη συνεδρίαση αποτιμήθηκαν με θετικό πρόσημο η αντιπολιτευτική στάση, αλλά και οι πολιτικές θέσεις που διατύπωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε όλα τα κομβικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων όπου ομόφωνα υπογραμμίστηκε ότι ορθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στήριξε και στηρίζει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο Νομοσχέδιο που καταπάτησε το άρθρο 16 του Συντάγματος. Επίσης αποφασίστηκε η δημιουργία μιας task force που θα παρακολουθεί ζητήματα διαβλητότητας σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καθώς και ζητήματα τυχόν παραβίασης προσωπικών δεδομένων, με αφορμή το σκάνδαλο με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σχετικά με τη διαμόρφωση του Ευρωψηφοδελτίου έγινε γνωστό πως 35 θέσεις θα καλυφθούν από τις προκριματικές εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν υβριδικά στις 14 Απριλίου. Οι δύο Ευρωβουλευτές θα ενταχθούν στο ευρωψηφοδέλτιο χωρίς να μπουν σε προκριματικές, ενώ πέντε υποψήφιοι θα οριστούν στο ψηφοδέλτιο από τον πρόεδρο.

Στις προκριματικές θα λάβουν μέλος περί τα 400 άτομα , τα οποία θα επιλέξουν την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να κατέβουν. Επίσης αποφασίστηκε πως θα ισχύσει ποσόστωση. Τέλος στην ψηφοφορία για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου που θα γίνει τόσο με κάλπες όσο και ηλεκτρονικά μέσω του iSyriza θα μπορούν να λάβουν μέρος εκτός των μελών και φίλοι του κόμματος.

