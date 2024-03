Κοινωνία

25η Μαρτίου: Αλλαγές σε Μετρό, Τραμ, δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Από την Κυριακή θα ξεκινήσουν οι τροποποιήσεις στην λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των παρελάσεων.

Λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού, σε ανακοίνωση τους, οι Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) "ανακοινώνουν ότι λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου θα προβούν σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, σε όλους τους Δήμους, κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και έως το πέρας των εκδηλώσεων, ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024.

Ειδικότερα, για τη λεωφορειακή γραμμή Χ95, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι το Σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Επιπλέον, σε ότι αφορά στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, οι τροποποιήσεις που θα ισχύσουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έχουν ως εξής:

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή 24/3 από τις 10 το πρωί τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

«Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή 24/3 από τις 10 το πρωί τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι – Αγία Τριάδα Πειραιά» τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, θα κλείσει την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185".

