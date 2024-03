Κοινωνία

25η Μαρτίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ - Όλες οι αλλαγές

Ποιες γραμμές θα παραμείνουν κλειστές. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ την Κυριακή 24.3.2024 και τη Δευτέρα 25.3.2024.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει: « Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ θα κλείσει την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή 24/3 από τις 10 το πρωί τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι – Αγία Τριάδα Πειραιά» τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.»