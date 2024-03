Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πετρούσεφ: Πλήγμα με τον σοβαρό τραυματισμό του Σέρβου σέντερ

Η κακοδαιμονία των τραυματισμών καλά κρατεί στο στρατόπεδο των πρωταθλητών, που στην πιο κρίσιμη καμπή της κανονικής περιόδου, θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Πετρούσεφ.

Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε χθες το βράδυ ο Φιλίπ Πετρούσεφ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Σέρβος σέντερ υπέστη οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο, όπως ήταν δηλαδή και η αρχική εκτίμηση. Ο Σέρβος σέντερ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 2-3 εβδομάδων. Στην τελική ευθεία για τη γραμμή του φίνις της κανονική περιόδου της Euroleague, ο Ολυμπιακός χάνει έναν πολύτιμο παίκτη στη ρακέτα και με τον Νίκολα Μιλουτίνοβ να παραμένει εκτός.

Οι Μουσταφά Φαλ και Μόουζες Ράιτ θα είναι μόνοι τους στο «5», στα δύο ματς στο Βελιγράδι με Παρτιζάν (28/3) και Ερυθρό Αστέρα (4/4), την ώρα που από το ρεπορτάζ προκύπτει πως ο Μιλουτίνοβ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος με τη Φενερμπαχτσέ, στην τελευταία (34η αγωνιστική), στο ΣΕΦ, στις 12 Απριλίου, όταν και θα κρίνεται οριστικά η θέση που θα καταλάβει η ομάδα του Πειραιά, αν δηλαδή θα βρίσκεται στην τετράδα και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ ή αν θα είναι στην εξάδα και θ' αποφύγει την ενδιάμεση φάση που προστίθεται πρώτη φορά φέτος, δηλαδή τα Play In.

Μετά την επιστροφή στις νίκες χθες (21/3) απέναντι στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός αναζητά το τρία στα τρία στις ισάριθμες αγωνιστικές που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Oι φιναλίστ της Euroleague δύο διαδοχικές χρονιές (2022 Βελιγράδι και 2023 Κάουνας) ταλανίζονται από τραυματισμούς καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά παρά τις δυσκολίες παραμένουν στη διεκδίκηση μίας εκ των πρώτων τεσσάρων θέσεων που δίνει πλεονέκτημα έδρας. Όμως, ο τραυματισμός του Πετρούσεφ ήρθε για τον Ολυμπιακό τη χειρότερη στιγμή, αφού οι τρεις αναμετρήσεις είναι και τρεις... τελικοί για την ομάδα του Πειραιά.

