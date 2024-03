Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Κονδυλώματα, νευρολογικές παθήσεις και τα ψέματα των παιδιών

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Λέμε «ναι» ή «όχι» στα διατροφικά trends; Πότε μας βλάπτουν; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη διατροφική τάση με το ταχίνι.

Γιατί τα παιδιά λένε ψέματα; Πώς πρέπει να το διαχειρίζονται οι γονείς;

Πανδημία νευρολογικών παθήσεων: Ποιες είναι οι προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Γνωρίζουμε τον Πρωτοποριακό Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Νέες οδηγίες από τον Π.Ο.Υ. σχετικά με τις μεθόδους χειροπρακτικής απέναντι στον πόνο. Μέθοδος Ackermann για παιδιά με παράλυση.

Πότε η διαφωνία αποτελεί ευκαιρία για να εξελιχθούμε;

Κονδυλώματα: Δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Επέμβαση σε παπαγαλάκι για περιτονίτιδα από αυγά!

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

