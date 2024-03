Κόσμος

Μακελειό στη Μόσχα: Διεθνή δίκτυα αναφέρουν ότι το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Από την πλευρά της η Ρωσία αμφισβητεί την εμπλοκή του Ισλαμικού Κράτους, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για το μακελειό στη Μόσχα σύμφωνα με πολλά δυτικά ΜΜΕ, επικαλούμενα το κανάλι της οργάνωσης στο Telegram.

Μαχητές του ΙΚ "επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση (...) στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας", δήλωσε το ΙΚ σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram.

Από την πλευρά της η Μόσχα, δεν υιοθετεί αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο κανάλι του της οργάνωσης στο Telegram είναι ανενεργό εδώ και πολύ καιρό.

