ISIS - Μόσχα: Οι έρευνες, οι δράστες και τα όπλα του μακελειού (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές που ερευνούν τον χώρο όπου έγινε η επίθεση. Ποιοι φαίνεται να είναι οι δράστες. Το χρονικό του μακελειού.

Μνήμες από την επίθεση στο θέατρο "Μπατακλάν" το 2015, ξύπνησε η τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο «Crocus City Hall» του Κρασνογκόρσκστην Μόσχα, κατά την διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν - ανάμεσα τους και τρία παιδιά - και 115 τραυματίστηκαν.

Το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανέλαβε χθες το βράδυ την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης στο κανάλι Telegram.

Μαχητές του ΙΚ "επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση (...) στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας", δήλωσε το ΙΚ σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram.

Οι ΗΠΑ επιβεβαώσαν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης, ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση.

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ISIS στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους. Μάλιστα, έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες πέντε αντρών, οι οποίοι φαίνεται να είναι οι δράστες της επίθεσης

Incoming reports of Russian security services looking for a number of men from Ingushetia suspected of today’s deadly terror attack in Moscow pic.twitter.com/mRFoFAMOQl

— Visegrad 24 (@visegrad24) March 22, 2024

Οι τρομοκράτες φέρεται να τράπηκαν σε φυγή με ένα λευκό Renault Symbol με φιμέ πίσω τζάμι, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti που έδωσε και τη φωτογραφία στη δημοσιότητα.

BREAKING:



Russian authorities now below the terrorists managed to flee the scene in 2 Renaults, one white and one gray.



They have released this picture of the white one. pic.twitter.com/27Px1Hobxn — Visegrad 24 (@visegrad24) March 22, 2024

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεξάγει έρευνες στον σημείο του μακελειού. Μέχρι στιγμής έχουν συλλέξει ένα προσαρμοσμένο τουφέκι Καλάσνικοφ, πολλά φυσίγγια και πυρομαχικά για αυτόματα όπλα και ένα κιτ ζώνης που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες.

Έχουν επίσης αρχίσει να γίνονται βαλλιστικές έρευνες σε όπλα και οπλισμό.

Ο επικεφαλής της FSB ανέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

#BREAKING Russia arrests 11 over concert hall attack, including all 4 assailants pic.twitter.com/blYu1NDnA0 — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2024

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία, ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο Telegram ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν.

Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν σε κοντινό δάσος πεζή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το χρονικό της επίθεσης

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Σε βίντεο πιου δημοσίευσε το Associated Press το πρωί μετά την επίθεση, καπνοί ανεβαίνουν προς τον ουράνο από τον συναυλιακό χώρο.

