ISIS - Μόσχα: Οι διεθνείς αντιδράσεις για την τρομοκρατική επίθεση

Δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τη φονική επίθεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ISIS στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Δεκάδες χώρες, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την φονική επίθεση.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στο κοινωνικό δίκτου X (πρώην Twitter), εξέφρασε συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια» ανέφερε στην δημοσίευση.

Ουκρανία: Δεν έχουμε καμία σχέση με την επίθεση

Η Ουκρανία "δεν έχει καμία απολύτως σχέση" με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 100 στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, κάνοντας λόγο για "τρομοκρατική ενέργεια".

"Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα", διαβεβαίωσε στο Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, η χώρα του οποίου πολεμά εδώ και δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή. "Η Ουκρανία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές μεθόδους πολέμου", πρόσθεσε.

Για την Ουκρανία, "είναι σημαντικό να διεξάγει αποτελεσματικές πολεμικές επιχειρήσεις, επιθετικές ενέργειες για να καταστρέψει τον τακτικό ρωσικό στρατό" και να θέσει τέλος στην εισβολή, είπε ο αξιωματούχος.

Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, και η οποία πραγματοποιεί τακτικά εισβολές σε ρωσικές συνοριακές περιοχές, αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτήν την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

"Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες", δήλωσε η οργάνωση καθιστώντας υπεύθυνο "το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν" για την "προετοιμασία" αυτή της "αιματηρής πρόκλησης" και την "κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης".

ΗΠΑ: Είχαμε προειδοποιήσει τους Ρώσους

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση σε αίθουσα συναυλιών του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Μόσχα για την τρομοκρατική απειλή.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα – πιθανόν εναντίον μεγάλων συναθροίσεων, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών – κάτι που ώθησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδώσει οδηγία προς τους Αμερικανούς στη Ρωσία», είπε η Άντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κοινοποίησε αυτές τις πληροφορίες στις ρωσικές αρχές», ακολουθώντας τη μακροχρόνια πολιτική για το «καθήκον προειδοποίησης», συμπλήρωσε.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 145 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε αίθουσα συναυλιών, κοντά τη Μόσχα. Πρόκειται για μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Ρωσία.

«Είχαμε προειδοποιήσει τους Ρώσους», διαβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφερόμενος στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία είχε προειδοποιήσει την 8η Μαρτίου ότι «εξτρεμιστές» σχεδίαζαν επικείμενη επίθεση στη Μόσχα, λίγες ώρες αφότου οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν ότι απέτρεψαν επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή που προετοίμαζαν τζιχαντιστές του αφγανικού βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Σοκ και αποτροπιασμός

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, δήλωσε σοκαρισμένος από το μακελειό. «η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

Τουρκία: Καταδικάζουμε έντονα αυτήν την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων πολιτών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν καταδίκασε την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και μετέφερε τα συλλυπητήρια του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του τουρκικού λαού στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Παράλληλα, από το υπουργείο Εξωτερικών εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε για τους πολλούς νεκρούς και τραυματίες από επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα σήμερα το βράδυ (22 Μαρτίου). Καταδικάζουμε έντονα αυτήν την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στον ρωσικό λαό και τη ρωσική κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, καταδίκασε επίσης την επίθεση με στόχο αμάχους σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα. «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο αθώους πολίτες στη Μόσχα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στη ρωσική κυβέρνηση και τον ρωσικό λαό» έγραψε ο Κουρτουλμούς στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επίθεση καταδίκασε επίσης ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβνέτ Γιλμάζ.

Κίνα: Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα "συλλυπητήριά" του στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους σε αίθουσα συναυλιών χθες, Παρασκευή, στα προάστια της Μόσχας.

"Η Κίνα καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας" στη Ρωσία, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλέστηκε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ινδία: Καταδικάζουμε έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στη Μόσχα

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε επίσης σήμερα "την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση" που διαπράχθηκε σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα.

"Καταδικάζουμε έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στη Μόσχα", δήλωσε ο Μόντι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Η Ινδία εκφράζει την αλληλεγγύη της στην κυβέρνηση και τον λαό της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυτήν την στιγμή πένθους", πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Ιταλία: Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».

Γιούλια Ναβάλναγια; Να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη οι δράστες του εγκλήματος

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους της επίθεσης με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο συναυλιακό κέντρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα.

Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, έγραψε η Ναβαλνάγια στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Γερμανία: Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στην Μόσχα και ζήτησε να διαλευκανθεί το συντομότερο η κατάσταση.

«Οι εικόνες της φρικτής επίθεσης εναντίον αθώων ανθρώπων στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα είναι τρομακτικές. Οι συνθήκες πρέπει να αποσαφηνιστούν γρήγορα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ».

