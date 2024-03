Κοινωνία

25η Μαρτίου - Περιφέρεια Αττικής: Το βράδυ της Κυριακής... κοιτάξτε ψηλά! (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Νίκος Χαρδαλιάς για τον ξεχωριστό τρόπο που η Περιφέρεια θα τιμήσει την εθνική επέτειο και τους ήρωες του 1821.

Με ένα αινιγματικό βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Περιφέρεια Αττικής μάς καλεί να στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό της πρωτεύουσας το βράδυ της Κυριακής, παραμονή της εθνικής επετείου.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μας δίνει αλλά είναι προφανές ότι ετοιμάζει μια ευχάριστη έκπληξη, ενόψει της 25ης Μαρτίου.

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε!

Η Ελλάδα έγινε ένα Ελεύθερο Κράτος, διατρανώνοντας το μήνυμα του Αγώνα για Εθνική Ανεξαρτησία σε όλη την Οικουμένη ???? pic.twitter.com/ykFVKBrvU3 — Περιφέρεια Αττικής (@perattikis) March 23, 2024

Όπως γράφει χαρακτηριστικά, και ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, τη νύχτα Κυριακής «λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όσοι βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, κοιτάξτε ψηλά! Φωτίζουμε τον Αθηναϊκό ουρανό. Με έναν εντυπωσιακό τρόπο, αναδεικνύουμε και τιμούμε τους Έλληνες που αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση, γράφοντας ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας». Το τι θα γίνει κρατείται επτασφράγιστο μυστικό. Η Περιφέρεια Αττικής σε σχετική ανακοίνωση επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «ο Νίκος Χαρδαλιάς, ετοιμάζει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν».

