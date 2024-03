Κόσμος

ISIS - Μόσχα: Νέα σύλληψη ύποπτου για την επίθεση (εικόνες)

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία.

Δύο ύποπτοι για την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους, συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία, ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο Telegram ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν.

Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν σε κοντινό δάσος πεζή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τον κόσμο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 60 και τον τραυματισμό 145 ανθρώπων. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Το χρονικό της επίθεσης

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Σε βίντεο πιου δημοσίευσε το Associated Press το πρωί μετά την επίθεση, καπνοί ανεβαίνουν προς τον ουράνο από τον συναυλιακό χώρο.





