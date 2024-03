Κόσμος

ISIS - Μόσχα: Δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών

Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο στην Μόσχα.

Τουλάχιστον 93 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, επικαλούμενη προκαταρκτικά στοιχεία, και προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση, δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε λίγο νωρίτερα, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ότι η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση, μεταξύ των οποίων 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό.

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τον κόσμο, σκορπώντας τον θάνατο. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

