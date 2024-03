Αθλητικά

F1 - Αυστραλία: Ο Φερστάπεν στην pole position (εικόνες)

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, πήρε την 35η pole position της καριέρας του. Παρακολουθήστε το Grand Prix στην Αυστραλία αποκλειστικά σε ANT1+ και ΑΝΤ1.

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ο οποίος προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα, εξασφάλισε την pole position για το Grand Prix της Αυστραλίας και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα, που θα γίνει στην πίστα Albert Park της Μελβούρνης.

«Είναι λίγο απροσδόκητο», σχολίασε ο Ολλανδός οδηγός λίγο μετά το τέλος των δοκιμαστικών, που έγιναν παρουσία 124.000 (!) θεατών.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, πήρε την 35η pole position της καριέρας του, ωστόσο φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών, αποτυγχάνοντας να «βρεί τη σωστή ισορροπία» στο μονοθέσιό του.

Εάν επικρατήσει αύριο (24/3) ο «Mad Max» θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του για διαδοχικές νίκες, καθώς το 2023, είχε νικήσει δέκα Grand Prix στη σειρά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Γερμανού, Σεμπάστιαν Φέτελ (σ.σ. εννέα διαδοχικές νίκες το 2013).

Ο Φερστάπεν θα εκκινήσει μπροστά από την Ferrari του Κάρλος Σάϊνθ, ο οποίος επέστρεψε στην δράση, μόλις δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση σκωληκοειδίτιδας.

«Εάν μου έλεγαν πριν από λίγες ημέρες ότι θα διεκδικήσω την pole, δεν θα το πίστευα», δήλωσε ο Ισπανός «πιλότος».

Ο Μεξικανός, Σέρχιο Πέρες (Red Bull), τιμωρήθηκε με απώλεια τριών θέσεων, επειδή «εμπόδισε άσκοπα» τον Γερμανό, Νίκο Χούλκενμπεργκ (Haas) και θα εκκινήσει από την 6η θέση, ενώ κερδισμένοι από την ποινή του Μεξικανού οδηγού, είναι ο Βρετανός, Λάντο Νόρις (McLaren) και ο Μονεγάσκος, Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari), οι οποίοι κερδίζουν από μία θέση και θα εκκινήσουν από την δεύτερη σειρά. Ο Πέρες θα βρεθεί στην τρίτη σειρά μαζί με τον «οικοδεσπότη», Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) θα εκκινήσει 11ος.

Το 3ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2024 θα διεξαχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης, στην πίστα του «Albert Park» στην Αυστραλία, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 24 Μαρτίου, στις 06:00 ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 05:30, μισή ώρα πριν την προβολή του αγώνα στο ΑΝΤ1+, μπορείτε να δείτε αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης και, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του τοπικού ήρωα, Ντάνιελ Ρικάρντο στον Πάνο Σεϊτανίδη.

Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης, Γιώργος Ανανίδας και στον σχολιασμό ο οδηγός αγώνων ταχύτητας Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τους καλεσμένους του, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους διεκδικώντας πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

