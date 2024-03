Κόσμος

Επίθεση στην Μόσχα - Πούτιν: Οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα τιμωρηθούν

Τι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο διάγγελμα του προς τον λαό της χώρας, σχετικά με την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση.

Τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε μια «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση», ενώ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τις ειδικές υπηρεσίες για τις προσπάθειές τους και κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την 24η Μαρτίου.

Επιπλέον, εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία.

Ο Πούτιν επισήμανε πως τα μέτρα ασφαλείας στη Ρωσία έχουν ενισχυθεί.

Υποσχέθηκε πως οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα τιμωρηθούν. Επιπλέον, υποσχέθηκε τιμωρία για όποιον έδωσε εντολή για την επίθεση.

Όπως σημείωσε, όλοι οι δράστες βρέθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι εχθροί μας δεν μας διχάσουν, τόνισε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους.

Πλήθος κόσμου έπισκέπτεται τον συναυλιακό χώρο, ανάβει κεριά και αφήνει λουλούδια στην μνήμη των θυμάτων, ενώ μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην χώρα.

