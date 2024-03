Πολιτική

Αγοραστός – Επίθεση με μπογιές: Ανάληψη ευθύνης από “ομάδα αγωνιστών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στην ανακοίνωση ανάληψης ευθύνης την οποία δημοσίευσαν οι δράστες της επίθεσης, και πώς επιχειρούν να δικαιολογήσουν την πράξη τους.

-

Oμάδα με την υπογραφή «Αγωνιστές/-ριες» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνο Αγοραστό, στο γραφείο του στο πανεπιστήμιο την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ανάληψης ευθύνης η οποία δημοσιεύθηκε σε σελίδα του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου, η επίθεση έγινε με αφορμή τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση σημειώνει:

«Στις 22/03, κόσμος πραγματοποίησε παρέμβαση με μπογιές στο γραφείο του Κωνσταντίνου Αγοραστού στο ΠΑΜΑΚ, στοχεύοντας στην μη διεξαγωγή της σημερινής του διάλεξης και καταδικάζοντας συνολικά την νομιμοποιημένη του παρουσία στο πανεπιστήμιο.Ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ, πολιτικός και περιφερειάρχης Θεσσαλίας από το 2011 μέχρι το 2023, αποτελεί κατηγορούμενο για το έγκλημα των Τεμπών, όπου μάλιστα αρνείται να καταθέσει ως μάρτυρας επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής με βάση την ιδιότητα του κατηγορουμένου, καθώς του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Δεν έχουμε αυταπάτες για την εμπλοκή αυτού του καθάρματος σε όλες τις βαρβαρότητες όπου πλήττουν τη Θεσσαλία ακόμα και τώρα, όλες τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές όπου ξέσπασαν, τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τούς στο κρατικό-καπιταλιστικό έγκλημα των Τεμπών και την επακόλουθη συγκάλυψη με το μπάζωμα του χώρου και την παρακωλυση της έρευνας και της εύρεσης γενετικού υλικού. Θα ήταν υπεραπλουστευτικό να υποθέσουμε πως αποτελεί τον μόνο υπαίτιο, μιας και πρόκειται απλώς για ένα ακόμα γρανάζι στο καλογυαλισμένο εξουσιαστικό σύστημα. Στο «έργο» του, παρ’ ολ’ αυτά, αντικατοπτρίζεται ακριβώς η μηδενική μέριμνα για εμάς και τις κοινωνικές μας ανάγκες, όλη η εξαθλίωση των ζωών μας στον βωμό της κερδοφορίας κράτους και κεφαλαίου.Τέτοια σκουπίδια δεν έχουν καμία θέση να διδάσκουν στις σχολές μας. Δεν έχουν καμία θέση πουθενά και αυτό το αναδεικνύουμε καθημερινά.

ΤΕΜΠΗ- ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΩΡΟ ΠΟΥΘΕΝΑ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ- ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ

Αγωνιστές/ριες»

Ειδήσεις σήμερα:

Μόσχα: 11 συλλήψεις - Οι 4 είναι δράστες του μακελειού

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Οι ευχές, οι αντιδράσεις και οι...θεωρίες συνωμοσίας