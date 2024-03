Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε 16 κιλά χασίς... στον καναπέ του

Πώς ο άνδρας κατέληξε να αποθηκεύει τόση ποσότητα στην ιδιοτυπη αυτή κρυψώνα και πώς την εντόπισαν οι αρχές.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που έκρυβε στον καναπέ του σπιτιού του 16 κιλά κάνναβης προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη μετά από έρευνες των Αρχών οι οποίες εντόπισαν κρυμμένα σε καναπέ της κατοικίας του και κατάσχεσαν, 16 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 751 γραμμαρίων.

Στην οικία του επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

