Euro 2024: Το “Ελλάδα - Γεωργία” ξεπούλησε εισιτήρια σε 5 ώρες

Ανάρπαστα έγιναν τα "μαγικά χαρτάκια" που θα οδηγήσουν φιλάθλους στις κερκίδες του σταδίου "Boris Paichadze" της Τιφλίδας.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει το παιχνίδι στο οποίο η Εθνική μας θα αγωνιστεί κόντρα στη Γεωργία, με «έπαθλο» μία θέση στην τελική φάση του επερχόμενου EURO της Γερμανίας.

Όπως ανακοίνωσε πριν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της γηπεδούχου χώρας, επήλθε sold out και το στάδιο «Boris Paichadze» της Τιφλίδας που θα φιλοξενήσει το ματς με την Ελλάδα, χωρητικότητας περίπου 50.000 θεατών, θα είναι κατάμεστο.

Όπως έγινε γνωστό, τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν μόλις 5 ώρες και 35 λεπτά μετά την κυκλοφορία τους.

