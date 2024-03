Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπούα - Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,8 ρίχτερ “ταρακούνησε” τον Ειρηνικό

Σε ετοιμότητα κάτοκοι και αρχές για τον εντοπισμό ενδεχόμενων θυμάτων και ζημιών, αλλά και για τον κίνδυνο ανάπτυξης κύματος τσουνάμι.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στην Παπούα Νέα Γουινέα, στην ήπειρο της Ωκεανίας, με επίκεντρο 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ambunti και εστιακό βάθος περίπου 50 χιλιομέτρων.

Η διεθνής ειδησεογραφία παραμένει σε εγρήγορση σχετικά με την καταγραφή και θυμάτων και ζημιών στην ιδιαίτερα σεισμογενή αυτή περιοχή, η οποία έχει κατά καιρούς ταλαιπωρηθεί από κατεδαφίσεις, θανάτους και θαλάσσια τσουνάμι μετά από σεισμικές δονήσεις.

