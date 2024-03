Αθλητικά

Miami Open: Αποκλεισμός Τσιτσιπά από τον Σαποβάλοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολύωρη διακοπή του αγώνα λόγω των καιρικών συνθηκών στο Μαϊάμι φαίνεται ότι "έκοψε τη φόρα" του Έλληνα πρωταθλητή.

-

Εκτός συνέχειας του Miami Open μένει στο εξής ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε 0-2 σετ (2-6, 4-6) από τον Ντένις Σαποβάλοφ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της αμερικανικής πόλης κι έχασε και δεύτερο major μέσα στο 2024. Πλέον, ο Σαποβάλοφ θα αντιμετωπίσει στους «32» έναν εκ των Ματέο Αρνάλντι ή Αλεξαντερ Μπούμπλικ.

Μετά την πολύωρη διακοπή του αγώνα λόγω της βροχής, η αλήθεια είναι ότι ο 25χρονος δεν μπήκε δυνατά και με ένα από τα πολλά μπρέικ του Καναδού έχασε το πρώτο σετ. Ο Σαποβάλοφ ήταν εξαιρετικός και στο δεύτερο σετ και πίεσε αφόρητα τον Τσιτσιπά για ένα ακόμα μπρέικ. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να σβήσει οκτώ μπρέικ του αντιπάλου του στο τέταρτο γκέιμ. Αυτό οφείλεται στο σερβίς του, όπως και στα δύο επόμενα μπρέικ πόιντ του Καναδού. Έτσι, στο ένατο γκέιμ του Σαποβάλοφ έγινε το 6-4.

Ειδήσεις σήμερα:

ISIS - Επίθεση στη Μόσχα: ο τραγικός απολογισμός και οι δράστες

Αθήνα - Παρέλαση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Κόρινθος - ξυλοδαρμός: Επιτέθηκαν σε εργαζόμενο του ΕΚΑΒ