Καναδάς: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη

Στην σειρά συναντήσεων που θα έχει το διήμερο με τον Καναδό ομόλογο του, με τον οποίο θα παρακολουθήσουν και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός θα δώσει τα χέρια και για την προμήθεια νέων Canadair.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στον Καναδά.

Την Κυριακή, στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καναδό ομόλογό του, Τζάστιν Τριντό, στο Μόντρεαλ.

Στις 17:30 (ω.Ε.) ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη δοξολογία για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στις 18:50 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζάστιν Τριντό θα παρακολουθήσουν την παρέλαση συλλόγων της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. Στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός και ο Καναδός ομόλογός του θα παραστούν και θα μιλήσουν σε εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

Το πρωί της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τορόντο, όπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον επαρχιακό πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ. Στις 18:30 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε εκδήλωση του Economic Club of Canada, όπου θα έχει συζήτηση με τον επιχειρηματία Νικ Νάνος. Θα ακολουθήσει συνάντηση με επιχειρηματίες και γεύμα προς τιμήν του πρωθυπουργού.

Στις 21:00 (ω.Ε.) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το ερευνητικό κέντρο στο Mars Discovery District. Στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα (ω.Ε.), ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο του Τορόντο, στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Συμφωνία για αγορά Canadair

Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Καναδά, αναμένεται να ολοκληρωθεί συμφωνία για την απόκτηση νέων πυροσβεστικών αεροπλάνων Canadair, όπως προκύπτει από συνέντευξη που προ ημερών παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μεγάλη καναδική εφημερίδα «The Globe and Mail».

«Πρόκειται για μία μεγάλη αγορά για την Ελλάδα», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως το συνολικό κόστος για την προμήθεια των νέων αεροπλάνων από την καναδική De Havilland ανέρχεται σε περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά πέντε αεροσκαφών τύπου DHC-515 μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής και ακόμα δύο μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο τελευταία θα έχουν ως έδρα την Ελλάδα και θα επιχειρούν κανονικά στη χώρα μας, όμως θα έχουν ως προτεραιότητα τις αποστολές ευρωπαϊκής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών σε άλλη χώρα.



Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα, όπως και ο Καναδάς, αντιμετωπίζει όλο και πιο σφοδρές αντιπυρικές περιόδους και η χώρα μας θέλει να ενισχύσει τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών της.

Στη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανεξήγητο» το κενό των 41 ετών από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στον Καναδά, «δεδομένων των ισχυρών δεσμών» μεταξύ των δύο χωρών. «Είχα θέσει ως προτεραιότητα να επισκεφθώ επίσημα τον Καναδά για να συζητήσω με την ελληνοκαναδική κοινότητα και να μιλήσω για την οικονομική πτυχή της συνεργασίας μας», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Το δημοσίευμα φιλοξενεί μάλιστα μία πρόσφατη δήλωση του Καναδού μεγαλοεπενδυτή Πρεμ Γουάτσα, διευθύνοντα συμβούλου της Fairfax η οποία έχει σημαντική περιουσία στην Ελλάδα, ο οποίος χαρακτήρισε την χώρα μας «την καλύτερη χώρα στην Ευρώπη για επενδύσεις».

