GP Αυστραλίας: Εγκατέλειψαν Φερστάπεν και Χάμιλτον (βίντεο)

Απροσδόκητη εξέλιξη στον τρίτο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της F1, που μεταδίδεται αποκλειστικά από το ANT1+ και τον ΑΝΤ1.

Το 3ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2024 διεξάγεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης, στην πίστα του «Albert Park» στην Αυστραλία, και μεταδίδεται από τις 06:00 ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, ενώ ετεροχρονισμένα θα μεταδοθεί στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ο οποίος προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα, εξασφάλισε την pole position για το Grand Prix της Αυστραλίας και εκκίνησε από την πρώτη θέση του αγώνα στην πίστα Albert Park της Μελβούρνης.

«Είναι λίγο απροσδόκητο», σχολίασε ο Ολλανδός οδηγός λίγο μετά το τέλος των δοκιμαστικών, που έγιναν παρουσία 124.000 (!) θεατών.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, πήρε την 35η pole position της καριέρας του, ωστόσο φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών, αποτυγχάνοντας να «βρεί τη σωστή ισορροπία» στο μονοθέσιό του.

Τα τεχνικά προβλήματα "πρόδωσαν" τον Ολλανδό και ανάγκασαν τον Μαξ Φερστάπεν να εγκαταλείψει στον 5ο γύρο του Grand Prix της Αυστραλίας, λόγω βλάβης στα φρένα.

Ο Λούις Χάμιλτον από την πλευρά του εγκατέλειψε στον 17ο γύρο, λόγω μηχανικής βλάβης.

Στις μεταδόσεις βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Κώστας Λεώνης, Γιώργος Ανανίδας και στον σχολιασμό ο οδηγός αγώνων ταχύτητας Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τους καλεσμένους του, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους διεκδικώντας πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

