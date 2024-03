Αθλητικά

Miami Open: H Σάκκαρη προκρίθηκε στις “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Ανα Καλίνσκαγια, στην επόμενη φάση του τουρνουά.

-

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αυτήν την περίοδο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την άνετη πρόκριση της, στις «16» του διεθνούς τουρνουά τένις, που διεξάγεται στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάσθηκε δύο ώρες και τέσσερα λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανής, Νταϊάνα Γιαστρέμσκα (Νο 33 στον κόσμο) με 7-5, 6-4.

Αυτή, είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα της, που η Σάκκαρη προκρίνεται στις «16» του συγκεκριμένου τουρνουά, όπου θ' αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Ανα Καλίνσκαγια, η οποία νίκησε 6-3, 6-1 την Λετονή, Γελένα Οσταπένκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Eπίθεση στη Μόσχα: Βίντεο με τους δράστες δημοσίευσε ο ISIS

Καναδάς: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη

Αθήνα - Παρέλαση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή