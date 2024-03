Κόσμος

Μακρόν προς Νετανιάχου: Εκτοπισμός πληθυσμού από τη Ράφα θα συνιστά έγκλημα πολέμου

Για άλλη μια φορά ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στην εκδίωξη πληθυσμών από τη Ράφα και ζήτησε κατάπαυση του πυρός.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ύψωσε την Κυριακή τον τόνο απέναντι στο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνοντας εκ νέου «την έντονη αντίθεσή του» σε μια ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα και προειδοποιώντας ότι η «εξαναγκαστική μεταφορά του πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και καταδίκασε απερίφραστα τις πρόσφατες ισραηλινές ανακοινώσεις για τον εποικισμό, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή την κατάσχεση 8.000 στρεμμάτων γης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη προκειμένου να χτίσει εκεί νέους εβραϊκούς οικισμούς.

Ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε επίσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πρόθεσή του να υποβάλει σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ζητήσει άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο Μακρόν επέμεινε στο Ισραήλ να ανοίξει «χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους όλα τα χερσαία σημεία διέλευσης που υπάρχουν προς τη Λωρίδα της Γάζας».

