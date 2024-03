Εύβοια

Εύβοια: Απειλές με μαχαίρια σε καφενείο χωριού (βίντεο)

Για ποιο λόγο "άναψαν τα αίματα" και οδηγήθηκαν σε διένεξη οι θαμώνες του καταστήματος. Άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας.

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στο χωριό Καστέλλα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας eviathema.gr , λίγο μετά τις 20:00 και αφού είχε τελειώσει ο αρχιερατικός εσπερινός στην εκκλησία του χωριού, σε κατάστημα εστίασης ακριβώς δίπλα, άναψαν τα αίματα για άγνωστο λόγο.

Συγκεκριμένα θαμώνες του καταστήματος πιάστηκαν στα χέρια ενώ βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, το οποίο οδηγήθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για τις πρώτες βοήθειες.

Για πάνω από μια ώρα το επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων και της Ασφάλειας Χαλκίδας που προχώρησαν σε προσαγωγές των εμπλεκομένων.

